Berufsaussichten in der Schweizer Finanzbranche: Umfrage 2020

Die Umfrage zu den Berufsaussichten in der Schweizer Finanzbranche wird von finews.ch, Communicators und dem Swiss Finance Institute durchgeführt. (Bild: Shutterstock.com/gaudilab)



Zum neunten Mal findet die Umfrage zu den Berufsaussichten in der Schweizer Finanzbranche statt. Diese einzigartige Erhebung der Finanzplattform finews.ch, der PR-Agentur Communicators und des Swiss Finance Institute richtet sich an alle Berufstätigen in Banken, Versicherungen und anderen finanznahen Institutionen sowie an Studierende und Auszubildende.

Auch dieses Jahr wird die Umfrage nicht nur in Deutsch, sondern auch in Englisch durchgeführt. Damit wird speziell die Gruppe der "Expats" angesprochen, so dass die Aussagekraft der Antworten und der Vergleich zu den Vorjahresresultaten zusätzlich an Relevanz gewinnen. Unter allen Teilnehmenden wird dieses Jahr eine exklusive Übernachtung für zwei Personen im Hotel Castell in Zuoz GR verlost.

Die Online-Umfrage startet am 16. April 2020 und ist hier abrufbar. Das Ausfüllen nimmt höchstens fünf Minuten in Anspruch. Die Resultate werden Ende Juni 2020 publiziert.