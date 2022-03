BlackRock Investment Institute erhält Verstärkung

Ann-Katrin Petersen, Senior Investment Strategist, BlackRock Investment Institute (Bild: ZVG)



Ann-Katrin Petersen ist zum 1. März als Senior Investment Strategist und Director mit Sitz in Frankfurt zum BlackRock Investment Institute (BII) gestossen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Petersen ist Teil des taktischen Asset-Allocation-Teams mit Schwerpunkt auf deutschsprachige Regionen. Ihre Aufgabe ist es, die Verbindung zwischen lokalen Märkten und den globalen Strategen von BII herzustellen. Sie werde auch häufig in den Medien kommentieren und BlackRock bei externen Veranstaltungen vertreten. Petersen wird an Martin Lück in Frankfurt und Beata Harasim in London berichten.

Ann-Katrin Petersen kommt von Allianz Global Investors, wo sie in den vergangenen sieben Jahren eine Präsenz als Kapitalmarktanalystin und Anlagestrategin aufgebaut hat, nachdem sie vier Jahre als Europa-Ökonomin bei der Allianz SE tätig war. Sie ist Diplom-Volkswirtin und B.A. in Philosophie und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bayreuth sowie CFA Charterholder und wurde 2019 von Financial News als einer der "Rising Stars of Asset Management" in Europa ausgezeichnet.