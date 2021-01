Blue Horizon rekrutiert Managing Partner und COO

Sedef Köktentürk, Managing Partner und COO, Blue Horizon



Sedef Köktentürk ergänzt das Management-Team von Blue Horizon und zeichnet für die Bereiche Impact, Client Solutions, Operations und Technologie verantwortlich. In einer ersten Phase soll sie den Bereich Growth aufbauen. Köktentürk verfügt über 20 Jahre Kapitalmarkterfahrung bei führenden globalen Investmentfirmen, darunter Generation Investment Management und Goldman Sachs. Sie begann ihre Karriere in der Finanzberatung bei PricewaterhouseCoopers und hat einen MBA von der Columbia Business School in New York. Überdies ist sie eine Olympionikin, sie vertrat die Türkei bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking im Windsurfen.