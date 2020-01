BlueBay verstärkt Zürcher Präsenz

Stephan Eckstein, Sales Director, BlueBay Asset Management



BlueBay verstärkt die Zürcher Präsenz und holt Stephan Eckstein an Bord, wie der Asset Manager am Donnerstag mitteilte. Eckstein berichtet ab sofort an Roberto Valsecchi Oliva, Leiter Schweiz und Südeuropa. Eckstein wird die Entwicklung der Präsenz von BlueBay bei Finanzintermediären in der Region verantworten. Seine Ernennung verstärkt zusammen mit Renato Aebi und Marc-Hendrik

Berthold die Schweizer Präsenz von BlueBay.

Stephan Eckstein bringt mehr als zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung mit. Zuletzt war er als Leiter Distribution in der Schweiz bei Schroders tätig, dort begann er im Jahr 2000. Vor dieser Aufgabe bekleidete er verschiedene Funktionen bei der Zürcher Kantonalbank.