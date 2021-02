BNP Paribas AM ernennt Deputy CEO

Sandro Pierri, Deputy CEO, BNP Paribas Asset Management



BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) hat Sandro Pierri zum Deputy CEO mit Wirkung zum 1. Januar 2021 ernannt, wie einer Medienmitteilung vom Mittwoch zu entnehmen ist. Pierri ist zudem seit 2017 Leiter der Global Client Group von BNPP AM. Er hat seinen Sitz in London und berichtet an Frédéric Janbon, CEO von BNPP AM.

Pierri verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Asset Management. Er kam 2017 als Leiter der Global Client Group ("GCG"), in der die weltweiten Vertriebs- und Marketingaktivitäten zusammengefasst sind, zu BNPP AM. Er begann seine Karriere 1989 als Portfoliomanager bei San Paolo Fondi, wechselte 1992 zu BNL Gestioni, bevor er 1994 zu ING Investment Management in Italien kam, wo er mehrere kaufmännische Funktionen innehatte. Zwischen 2002 und 2003 war er Chief Executive des italienischen Einzelhandelsgeschäfts der ING Group. Nach der Übernahme des italienischen Geschäfts von ING durch UniCredit/Pioneer kam er 2004 zu Pioneer Investments, der Vermögensverwaltungssparte von UniCredit. Er war zehn Jahre in verschiedenen Positionen tätig, unter anderem 2012 als CEO. Pierri schloss sein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Università degli Studi di Torino in Italien ab.