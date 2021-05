BNP Paribas ernennt Senior Advisor

Stephan Gemkow, Senior Advisor BNP Paribas



BNP Paribas hat Stephan Gemkow zum Senior Advisor ernannt, wie Citywire am Montag berichtete. Er soll das Wachstum des Corporate-Finance-Geschäfts unterstützen und die Beratung von BNP Paribas für ihre Kunden in Deutschland und global weiter vertiefen.

Gemkow war mehr als 20 Jahre bei Lufthansa tätig und rückte 2006 als CFO in den Vorstand auf. 2012 wechselte er als CEO und Chairman of the Management-Board zu Haniel. Er sei erfahren in internationalen Unternehmen, aber auch mit den Strukturen von Familienkonzernen vertraut, so die Mitteilung. Heute hat er verschiedene Aufsichtsratspositionen inne, darunter bei Airbus, Amadeus IT Group und dem Flughafen Zürich.