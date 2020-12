BWM mit zwei neuen Verwaltungsräten

Magne Orgland, Verwaltungsrat BWM Value Investing



Magne Orgland verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Asset Management in der Schweiz und Europa. Während seiner Karriere war er in verschiedenen Management-Funktionen und der Beratung tätig, unter anderem bei McKinsey als Asset-Management-Strategieberater. Bei Wegelin amtete er als Managing Partner und CIO, und bei 1741 Asset Management war er CEO. Seit 2013 begleitet er Firmen als Mitglied im Advisory Board oder als Verwaltungsrat.

Ewald Hamlescher besitzt ebenso über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Asset Management und in der Fondsverwaltung sowie im Commercial Banking und in der Management-Beratung. Im Laufe seiner Karriere leitete er als Managing Director den Schweizer Ableger der RBC (Royal Bank of Canada) Investor Services. Weiter leitete er als Managing Director die Luxemburger Fondsleitungsgesellschaft von GAM und war bei GAM als Head of Business Development North America zuständig für Private Labelling Lösungen.