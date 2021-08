BX Swiss erweitert ihr Management

Matthias Müller, neu in der Geschäftsleitung der BX Swiss (Bild: ZVG)



Matthias Müller ist seit der Übernahme durch die Gruppe Börse Stuttgart im Jahr 2018 für die BX Swiss tätig. Als Head of Sales & Services betreut und akquiriert er Kunden und Partner und verantwortet die Weiterentwicklung der Handelssegmente und der Plattform regservices.ch, für welche die BX Swiss nebst dem Betrieb einer Börse zwei weitere, separate Finma-Zulassungen erhalten hat.

Müller verfügt über 16 Jahre Börsenerfahrung. Er startete seine Karriere in der Finanzbranche bei der UBS und Credit Suisse. Vor seinem Wechsel zur BX Swiss war er für das gruppenweite Innovationsmanagement der SIX Group verantwortlich. Müller hat an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich Betriebswirtschaft studiert und ist eidgenössisch diplomierter Experte in Finanzmarktoperationen der AZEK.

Das Management der BX Swiss besteht nun aus, Lucas Bruggeman (CEO), David Kunz (COO, stellvertretender CEO) und Matthias Müller (Sales und Services).