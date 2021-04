Candriam erweitert seine Hochzins-Fondspalette

Nicolas Jullien, Head of Global High Yield & Deputy Global Head of Credit und Fondsmanager des Candriam Bonds Credit Alpha Fund.



Candriam, der europäische Asset Manager von New York Life Investment Management (NYLIM), hat am Donnerstag die Auflage des Candriam Bonds Credit Alpha Fund bekannt gegeben. Mit dem neuen Fonds erweitert der Vermögensverwalter das Angebot seiner Hochzins-Fondspalette mit einem verwalteten Vermögen von über 8,3 Mrd. CHF.

Um eine Performance zu erzielen, die nicht mit Anleihemärkten korreliert, kombiniert der Fonds gemäss eigenen Angaben einen fundamentalen mit einen quantitativen Long/Short-Ansatz: Durch den fundamentalen Ansatz soll der Fonds von der Marktstreuung profitieren, die sich aus disruptiven Trends und Marktthemen wie dem Klimawandel, der digitalen Transformation sowie Fusionen und Übernahmen ergibt. Der quantitative Ansatz wiederum soll Chancen innerhalb der Kapitalstrukturen nutzen, ausgelöst durch grosse Zuflüsse aus passiven Anlagen und der Geldpolitik. Darüber hinaus steuert der Fonds mit einem taktischen Overlay das gesamte Credit-Exposure und mindert die Volatilität sowie die Korrelation mit den Kreditmärkten. Ziel des Fonds sei es, so Candriam, während des gesamten Anleihezyklus eine Performance zu erwirtschaften und dabei kontrollierte Volatilitätsniveaus aufrechtzuerhalten.

Fondsmanager ist Nicolas Jullien, Head of Global High Yield & Deputy Global Head of Credit. Ihm stehen die Co-Manager Philippe Noyard, Global Head of Credit und Thomas Joret, Senior Fund Manager, zur Seite. Jeder von ihnen verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich Credit Arbitrage und Hochzinsanleihen. Ergänzt werden die Fondsmanager von einem Team aus fünf Analysten, die sowohl auf Hochzinsanleihen als auch auf den Sektor spezialisiert sind.