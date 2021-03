Candriam mit neuem Rekordwert des verwalteten Vermögens

Naïm Abou-Jaoudé, CEO von Candriam sowie Vorstandsvorsitzender von New York Life Investments International. (Bild: ZVG)



Candriam, der europäische Assetmanager von New York Life Investment Management (NYLIM), hat am Montag seine Ergebnisse und Geschäftszahlen für 2020 präsentiert. Zum Ende des vergangenen Jahres, das Corona-bedingt von einem schwierigen Marktumfeld geprägt war, erreichte das verwaltete Vermögen einen neuen Rekordwert von 151,5 Mrd. CHF. Dies entspricht einem Anstieg um 11,2 Mrd. CHF gegenüber dem Vorjahr.

Treiber für den Zuwachs bei den Assets under Management (AuM) war vor allem die gestiegene Nachfrage nach ESG-Produkten und -Strategien von Candriam, einschliesslich einer breiten Palette von thematischen Aktienstrategien. In den letzten fünf Jahren hat Candriam sein auf ESG-Strategien basierendes Vermögen verdreifacht. Dieses beträgt jetzt insgesamt 97 Mrd. CHF.

Getragen wurde das Wachstum im letzten Jahr auch durch eine anhaltende Outperformance der Candriam-Strategien. Mehr als 50% der mit einer Bewertung versehenen Fonds erhielten zum Ende des Jahres 2020 von Morningstar vier oder fünf Sterne. Zudem wurden den Fonds 60 neue Auszeichnungen verliehen.

Das Unternehmen weitete auch sein Investmentangebot im Bereich alternative und illiquide Anlagen aus. So gab Candriam im Dezember 2020 eine neue Partnerschaft mit dem auf Private Debt spezialisierten Unternehmen Kartesia bekannt. Bereits vergangenen Juli wurde die Übernahme des alternativen Multi-Management-Bereichs von Rothschild & Co Europe vereinbart. Im Jahr 2018 war Candriam darüber hinaus eine strategische Partnerschaft mit dem Immobilien-Investmentmanager Tristan Capital Partners eingegangen.

Naïm Abou-Jaoudé, CEO von Candriam sowie Vorstandsvorsitzender von New York Life Investments International, sagte zu den Jahreszahlen: "Trotz der Pandemie hat sich Candriam 2020 als sehr belastbar erwiesen und sich trotz schwieriger Bedingungen am Markt sehr gut zurechtgefunden. Unsere Performance war in allen Anlageklassen stark." Candriam habe seit 2013 das verwaltete Vermögen verdoppelt. Zu knapp 63% sei dieses jetzt in nachhaltige Strategien angelegt

.

Performance, thematische Anlagestrategien und ESG als Umsatztreiber

Der Jahresnettoumsatz erreichte 2020 4,3 Mrd. CHF. Thematische Aktienstrategien erwiesen sich dabei als eine der beliebtesten Kategorien. Sie erreichten Zuflüsse von 2,8 Mrd. CHF. und liessen die gesamten AuM in thematischen Aktienstrategien auf 9,4 Mrd. CHF ansteigen. Auch ESG-Anleihenstrategien verzeichneten 2020 starke Zuwächse, insbesondere Unternehmensanleihen, das High-Yield-Segment sowie Schwellenländeranleihen.

Im Jahr 2019 legte Candriam eine Onkologie-Strategie auf, die in Unternehmen investiert, welche sich der Behandlung von Krebserkrankungen widmen. Nach nunmehr zwei Jahren hat das Volumen dieser Strategie insgesamt 1,8 Mrd. CHF erreicht, wie es weiter in der Medienmitteilung heisst. Überdies komme die vor 18 Monaten aufgelegte Klimastrategie Candriams jetzt auf ein verwaltetes Anlagevermögen von fast 1,1 Mrd. CHF.

Weiter führende Rolle bei nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlagen

Bei den verantwortungsvollen Anlagestrategien hat Candriam auch im Jahr 2020 mehrere neue Aktienstrategien aufgelegt. Dazu gehöre eine Strategie, die auf die Kreislaufwirtschaft setzt und weltweit in Unternehmen mit neuen Technologien und Lösungen für den Umstieg auf eine Kreislaufwirtschaft investiert. Darunter fallen etwa die Bereiche Abfallmanagement, erneuerbare Ressourcen, Verlängerung der Produktlebensdauer oder auch die Ressourcenoptimierung. Zudem hat Candriam seine erste Private-Equity-Impact-Strategie aufgelegt: Diese bietet Anlegern die Möglichkeit, über Investmentfonds und Co-Investments in Unternehmen zu investieren, deren Performance an messbare soziale beziehungsweise umweltbezogene Faktoren geknüpft ist.

Wichtig war 2020 laut dem Assetmanager auch der Ausbau der Candriam Academy. Die weltweit erste kostenlose und akkreditierte Online-Weiterbildungssplattform für nachhaltiges Investieren ist seit 2020 nun auch in den USA, in der Schweiz und in Frankreich frei zugänglich. Damit erreicht sie jetzt knapp 6'000 Mitglieder aus 30 Ländern.

Für seinen Ansatz in puncto nachhaltige Anlagen erhielt Candriam bei der Bewertung nach den Principles for Responsible Investment der Vereinten Nationen (UN PRI) ferner die Einstufung A+ und wurde für seine Klimaschutz-Berichterstattung in die UN PRI 2020 Leaders Group aufgenommen. Auf dem Gebiet der akademischen Partnerschaften kam es ebenfalls zu neuen Kooperationen mit drei führenden Einrichtungen: Die Zusammenarbeit mit dem Grantham Research Institute der London School of Economics sowie mit den belgischen Partnern der UC Louvain und der Vlerick Business School soll Forschungsarbeiten im Bereich der ESG-Anlagen unterstützen.