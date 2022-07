Candriam stärkt Schweizer Vertrieb

Olivier Illi, Senior Client Relationship Support Manager, Candriam (Bild: ZVG)



Candriam erweitert sein Schweizer Team und hat für den Bereich Kundenbetreuung in Zürich Verstärkung geholt. Olivier Illi ist als Senior Client Relationship Support Manager tätig, während Elif Sibel Özmen als Client Relationship Support- und Office Manager zu Candriam stiess, wie der Asset Manager am Dienstag mitteilte. Beide sind Mitarbeiter in der Abteilung Sales & Distribution Candriam Schweiz.

Elif Sibel Özmen



Olivier Illi ist bereits seit April 2022 bei Candriam in Zürich und betreut in der Verkaufsunterstützung Klienten aus dem Bereich der Finanzintermediäre sowie institutionelle Investoren. Er kommt von GAM Investment Management in Zürich, wo er zuletzt als Team Leader Client Support in der Abteiung Institutional & Fund Distribution fungierte. Er ist seit 26 Jahren in der Finanzbranche.

Elif Sibel Özmen ist seit März dieses Jahres Teil des Schweizer Teams, wo sie ebenfalls in der Verkaufsunterstützung Kundenanfragen bearbeitet und zusätzlich das Event Management verantwortet. Zuvor war sie in der Handelsabteilung einer Schweizer Privatbank als Sales Support Officer tätig.