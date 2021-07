Candriam verstärkt Thematic Global Equity Team

Marie Lannoy, Aktienfondsmanagerin, Candriam



Marie Lannoy und Jonas Desomer stossen beide als Aktienfondsmanager und Pierre Vaurice als Medtech-Analyst neu zum Thematic Global Equitiy Team, wie Candriam am Donnerstag mitteilte. Sie arbeiten am Standort von Candriam in Brüssel und sind Rudi Van den Eynde, Head of Thematic Global Equity, unterstellt.

Lannoy unterstützt das Management der thematischen Aktienfonds des Unternehmens, die sich mehr an Endkunden richten. Vor ihrer Tätigkeit bei Candriam arbeitete sie fünf Jahre als Aktienfondsmanagerin bei KBC Asset Management in Brüssel. Sie verfügt über einen Master in Betriebswirtschaft von der Universität Löwen, Belgien.

Desomer verwaltet neben Allan Foll die Demografie-Strategie von Candriam. Bevor er zu Candriam stiess, war er zehn Jahre als Fondsmanager und Stratege bei KBC Asset Management tätig. Er verfügt über einen MBA in Finanzen und Risikomanagement von der belgischen HUB-EHSAL.

Vaurice deckt in seiner Funktion als Medtech-Analyst die Bereiche Life Sciences und Medizintechnik ab. Zuvor war er fünf Jahre als Finanzanalyst bei Midcap-Partners beschäftigt. Er verfügt über einen MBA in Betriebswirtschaft und Unternehmensfinanzierung von der EM Lyon Business School.