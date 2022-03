Capital Group ernennt Head of Product Development

Kat Ferris, Head of Product Development für Europa und Asien, Capital Group (Bild: ZVG)



Kat Ferris arbeitet in London und berichtet an Alexandra Haggard, Head of Product and Investment Services für Europa und Asien. Ferris wird ein Team verantworten, das für die Produktentwicklung, das Produktmanagement sowie die Governance der Anlageprodukte von Capital Group für Kunden in Europa und Asien verantwortlich ist, wie die Investmentgesellschaft am Dienstag mitteilte. Mit ihrem Team werde sie neue Fondslancierungen in den Bereichen Aktien, Anleihen und Multi-Asset begleiten, um das Angebot der Capital Group für Investoren zu erweitern.

Ferris verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung im Asset Management mit Schwerpunkt auf der Produktverantwortung in den europäischen und asiatischen Märkten. Ihr bisheriger Arbeitgeber war Morgan Stanley Investment Management, wo sie vier Jahre lang als Head of International Product tätig war. Zu ihren Aufgaben gehörten die Produktstrategie, die Entwicklung, Auflegung und Pflege von EMEA-Investmentfonds für private und institutionelle Kunden sowie die Entwicklung der Produktpolitik. Bevor sie zu Morgan Stanley kam, arbeitete Ferris als Produktmanagerin bei Robeco.