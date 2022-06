Capital Group vergrössert das Schweizer Vertriebsteam

Melody Cattaneo (links) und Bozica Cuskic (rechts) sind kürzlich zu Capital Group gestossen. (Bild: zvg)



Im Rahmen der Expansion in der Schweiz hat Capital Group zwei neue Business Development Associates eingestellt. Die beiden Vertriebsexpertinnen sind zum Vertriebsteam für Intermediäre gestossen und berichten an Marco Büchler, Managing Director, Financial Intermediaries Schweiz.

Melody Cattaneo arbeitet seit April 2022 im Genfer Vertriebsteam. Zuletzt betreute sie als Vice President bei Unigestion Intermediäre und institutionelle Kunden in der Romandie und im Tessin. Dort beriet sie Kunden und unterstützte sie bei Investmententscheidungen. Cattaneo hat einen Master of Science in Management von der HEC Lausanne.

Bereits vor einigen Monaten stiess Bozica Cuskic zum Zürcher Vertreibsteam. Sie kam von UBS Schweiz, wo sie vermögende Privatkunden aus dem Nahen Osten beriet. Zuvor war sie Kundenberaterin bei der Raiffeisen Bank und dort für Investment-, Finanzierungs- und Pensionsfragen verantwortlich.