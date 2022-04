Carmignac mit neuem Länderchef Schweiz

Jens-Daniel Hauske, Country Head für die Schweiz, Carmignac (Bild: ZVG)



Carmignac befördert Jens-Daniel Hauske zum Country Head für die Schweiz. Er war bei Carmignac bisher als Business Development Director tätig. Nun verantwortet Hauske die Geschäftsentwicklung, die strategische Positionierung des Unternehmens und die Leitung des Schweizer Teams. Dieses wird neu mit der Ernennung von Christoph Steiger als Business Development Director verstärkt, der für den Vertrieb an Finanzinstitute in der Schweiz und in Liechtenstein zuständig ist, darunter Banken, Family Offices und externe Vermögensverwalter, wie einer Medienmitteilung vom Montag zu entnehmen ist.

Hauske stiess 2016 als Business Development Director zu Carmignac. Zuvor war er Senior Relationship Manager bei Allianz Global Investors und verantwortete das Schweiz-Geschäft von Cominvest Asset Management. Er begann seine berufliche Laufbahn bei Fidelity Investments in Luxemburg, wechselte anschliessend zu den Banken Paribas und The Royal Bank of Canada in Deutschland, bevor er Head of Mutual Fund Sales für das deutschsprachige Europa bei ABN Amro Asset Management wurde. Hauske hält einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Universität zu Köln.

Christoph Steiger hielt Positionen bei Daura, der Crypto Fund sowie Vontobel, SAM Sustainable Asset Management und der Credit Suisse und verfügt über einen MBA in Corporate Finance des IFZ Zug.