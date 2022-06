Carmignac verstärkt Vertriebskapazitäten in Benelux-Staaten

Marnix van den Berge, Leiter des Vertriebsteams für die Benelux-Länder, Carmignac



Carmignac hat am Donnerstag die Ernennung von Marnix van den Berge zum Leiter des Vertriebsteams für die Benelux- Länder bekannt gegeben. Er startet am 16. August und wird die Geschäftsentwicklungsteams für Belgien, Luxemburg und die Niederlande leiten. Van den Berge wird die Vertriebsstrategie von Carmignac in den Benelux-Ländern verantworten, einschliesslich der Entwicklung von Anlagelösungen, die auf die Anforderungen der Kunden abgestimmt sind und die Kundenzufriedenheit gewährleisten. Die Länderverantwortlichen für Belgien, Luxemburg und die Niederlande werden künftig an ihn berichten. Er wird in Luxemburg seinen Wirkungskreis haben und an Martial Godet, Global Head of Sales, berichten.

Van den Berge verfügt laut Medienmitteilung über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltungsbranche in der Benelux-Region. Er leitete grenzüberschreitende Vertriebsteams und arbeitete für die masgeschneiderte Entwicklung von Anlagelösungen eng mit Kunden zusammen. Zu Carmignac stösst er von der Capital Group, wo er seit 2014 den Vertrieb in den Benelux-Ländern und den nordischen Ländern leitete und 2016 zusätzlich die Verantwortung für Frankreich übernahm. Zuvor hatte er ähnliche Positionen bei Credit Suisse Asset Management inne und war ausserdem für Investment Solutions bei Quilvest Wealth Management verantwortlich. Van den Berge hat einen MBA in International Business von der Johnson & Wales University, Providence, Rhode Island.