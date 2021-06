CAT Financial Group mit neuem Teilhaber

David Schmid, strategischer Partner und Teilhaber, CAT Financial Group (Bild: ZVG)



David Schmid wird als Partner für die strategische Entwicklung der CAT Financial Products verantwortlich zeichnen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dazu gehört einerseits die Internationalisierung der Aktivitäten im Bereich innovative, strukturierte Anlagelösungen. Gleichzeitig soll Schmid die bestehenden Geschäftsaktivitäten Direktinvestitionen in KMUs sowie die Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden ausbauen. Zudem werde die Erweiterung der bestehenden Geschäftsaktivitäten mit neuen Angeboten geprüft.

David Schmid war seit dem Jahr 2008 bei Leonteq in der Schweiz tätig und als Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter der Division Investment Solutions massgeblich am Auf- und Ausbau der börsenkotierten Gesellschaft beteiligt. Als CEO Asia betreute er während vier Jahren die Geschäftstätigkeiten von Leonteq in Hong Kong, Singapur und Japan. Dabei baute Schmid die Herstellung und den Vertrieb von Finanzprodukten in der Region APAC erfolgreich auf und leitete anschliessend in Zürich den globalen Vertrieb und Handel von strukturierten Produkten mit über 200 Mitarbeitern an 11 Standorten in der Schweiz, Europa und Asien.