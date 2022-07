Cembra erweitert Geschäftsleitung

Die neuen Geschäftsleitungsmitglieder COO Alona Eiduka und General Counsel Eric Anliker. (Bilder: zvg)



Alona Eiduka übernahm per 1. Juli 2022 die Aufgabe als Chief Operating Officer und wird Mitglied der Geschäftsleitung von Cembra. Sie ist seit zehn Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen bei der Bank tätig und blickt auf über 14 Jahre Erfahrung in der Leitung operativer Funktionen im Finanzdienstleistungswesen zurück.

Alona Eiduka hat an der Universität Lettland, der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) und der Heriot-Watt University, Edinburgh Business School, studiert. Sie besitzt einen Bachelor of Arts in Philologie und einen MBA in Cross-Cultural Leadership.

Eric Anliker wird per 1. September 2022 General Counsel von Cembra und ebenfalls Mitglied der Geschäftsleitung. Er verantwortet die Bereiche Recht, Compliance und Kommunikation. Anliker ist seit über 25 Jahren im Finanzdienstleistungsbereich tätig und nahm bei verschiedenen Schweizer und internationalen Unternehmen Führungsverantwortung in den Bereichen Recht, Compliance, Governance, Business Development und Business Control wahr.

Im Rahmen seiner früheren Tätigkeiten hatte er unter anderem als Executive Counsel GE Capital International auch die rechtlichen und regulatorischen Belange des Börsengangs der Cembra verantwortet. Anliker studierte Rechts- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bern und erwarb 1994 das Patent als Rechtsanwalt.

Um die strategischen Programme in den Bereichen Digitalisierung und Technologie fokussiert umzusetzen, führt Cembra die Bereiche Operations und Technologie zukünftig getrennt. Christian Schmitt, Chief Transformation Officer, wird zusätzlich die Verantwortung des Chief Technology Officer ad interim übernehmen und die technische Umsetzung der Strategie und die damit verbundenen Transformationsprozesse steuern. Er berichtet an CEO Holger Laubenthal. Über die definitive Besetzung der Position werde zu gegebener Zeit informiert, teilt Cembra mit.