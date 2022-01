CEO von Tareno wird Teilhaberin

Sybille Wyss, CEO und Teilhaberin, Tareno



Sybille Wyss tritt an die Stelle des bisherigen Teilhabers Jossi Hess, wie Tareno am Donnerstag mitteilte. Er hat im Zuge seiner Pensionierung per Ende 2021 neben der Arbeit als Kundenberater auch die Teilhaberschaft niedergelegt. Wie geplant habe Hess seine Klienten an entsprechende Berater der Tareno übergeben können.

Josef Bollag agiert nach wie vor als Teilhaber, vollamtlicher Verwaltungsratspräsident und betreut aktiv seine Kundinnen und Kunden. Mit Daniel Unger bleibe ein weiteres "Urgestein" der Tareno als Teilhaber und Kundenberater, im Speziellen für Stiftungen, an Bord.