CEO-Wechsel bei Amundi

Valérie Baudson, CEO Amundi



Valérie Baudson wird neue CEO bei Amundi, wie der französische Asset Manager im Rahmen der Präsentation der Quartalszahlen am Mittwoch bekannt gab. Yves Perrier, der nun die Rolle des Chairman übernimmt, war 14 Jahre CEO. Er wird formell am 10. Mai zurücktreten. Unter seiner Leitung hatte das Unternehmen Pioneer Investments übernommen und war damit in die Riege der grössten Asset Manager weltweit vorgestossen.

Baudson ist derzeit verantwortlich für CPR Asset Management, den Bereich für Themeninvestments bei Amundi. Sie ist seit 14 Jahren im Unternehmen tätig und sitzt seit 2013 im Amundi Executive Committee. Laut Amundi hat Baudson massgeblich zum Wachstum des Unternehmens in den Bereichen Indexierung und ETFs beigetragen.