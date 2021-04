CEO-Wechsel bei Gentwo

Jörg Bode, CEO Gentwo



Jörg Bode ist neuer Geschäftsführer des Zürcher Anbieters von Verbriefungsplattformen Gentwo, wie das Fintech-Unternehmen am Dienstag bekanntgab. Der ausgewiesene Finanzexperte verantwortet damit das operationelle Tagesgeschäft des schnell wachsenden FinTech- Unternehmens, die Umsetzung der Unternehmensstrategie, die Qualität von Produkten und Dienstleistungen sowie die weitere nationale und internationale Geschäftsentwicklung.

Bode kann auf eine langjährige Tätigkeit bei renommierten Investmentbanken in den Finanzzentren London, New York und Singapur zurückblicken. Karriere machte er zunächst bei Credit Suisse First Boston, Goldman Sachs und Lehman Brothers. Im Jahr 2006 wurde Jörg Bode schliesslich Partner und Mitglied der Geschäftsleitung (EC) einer global agierenden Private-Equity-Firma mit Sitz in der Schweiz. In seiner letzten Position beim Strukturierte-Produkte-Emittenten Leonteq verantwortete Bode die Vertriebsaktivitäten in der Schweiz und in EMEA. Er war Mitglied der Geschäftsleitung der "Business Unit - Investment Solutions" und leitete ausserdem das globale “Client Service Team” aus Zürich heraus.

Der bisherige CEO und Co-Founder Philippe Naegeli übernimmt die Funktion des Chief Vision Officers, zu dessen Verantwortungsbereich die Weiterentwicklung von Brand, Unternehmensvision und -kultur zählen. Naegeli werde sich ausserdem dem weiteren Ausbau von nationalen und internationalen Ökosystemen widmen, die über die Dienstleistungen GenTwos hinausgehen, heisst es in der Medienmitteilung. Der dritte im Bunde der Führungsriege, Patrick Loepfe, Chairman und Co-Founder, werde in unveränderter Position die Unternehmensstrategie Gentwos ausbauen, als Innovationstreiber des Fintechs fungieren und gesetzte Unternehmensziele überwachen.