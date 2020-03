Charisma schliesst sich Tareno an

Sybille Wyss, CIO der Tareno



Nach der Übernahme des Sustainable Water Fund von Vontobel Asset Management im September 2019 ist dies bereits der zweite Fonds, den Tareno innerhalb eines Jahres übernimmt, wie der unabhängige Vermögensverwalter mit Sitz in Basel am Dienstag mitteilte. Der Charisma Fonds kombiniert die klassische Geldanlage mit Wohltätigkeit und verwaltet derzeit ein Vermögen in der Höhe von 24 Mio. Franken.

Im Zuge der Transaktion verstärken Markus Hänggi, Fondsmanager, sowie Manuel Schmedler, Portfoliomanager, das Asset Management Team der Tareno. Das Anlageziel, das Anlageuniversum und der Investmentansatz bleiben unverändert. Der Fonds untersteht der liechtensteinischen Aufsichtsbehörde FMA und Verwaltungsgesellschaft ist die IFM in Liechtenstein.

Sybille Wyss, CIO der Tareno, betont: "Der Fonds passt hervorragend in unsere Fondspalette und ergänzt darüber hinaus das Angebot für unsere Zielinvestoren um gemeinnützige Stiftungen."