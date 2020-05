Clarus Capital erweitert sein Russland-Team

Mit Marcel Müller erweitert Clarus Capital sein Russland Team.



Clarus Capital Group (CCG), einer der am schnellsten wachsenden Schweizer Vermögensverwalter, verstärkt das Team mit einem weiteren Kundenberater. Marcel Müller soll CCG helfen, weitere Kunden aus den bisherigen Zielmärkten zu gewinnen. Zuvor hat der Experte 14 Jahre für UBS gearbeitet, wo er in diversen Funktionen tätig war. Seine Laufbahn hat er als Forex Advisor in Genf begonnen. Später in seiner Karriere arbeitete er in Zürich und betreute zuletzt HNWI-Kunden aus der Ukraine und Russland.

Giancarlo Guetg, Managing Partner von CCG, kommentiert den Neuzugang: "Wir gewinnen mit Marcel Müller einen kompetenten und erfahrenen Ansprechpartner für unsere anspruchsvolle Kundschaft. Mittelfristig erhoffen wir uns, dass wir in der französischsprachigen Schweiz dank seiner Unterstützung an Bekanntheit gewinnen können." Mit dem neusten Zuzug wächst das Team von CCG auf 30 Mitarbeiter.