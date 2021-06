Climate Investing – unsere Verantwortung als Vermögensverwalter

Aufgrund der globalen Klimakrise hat Robeco eine neue Anlagelösung für Klima und Dekarbonisierung entwickelt, die vollständig mit dem Pariser Abkommen im Einklang steht. (Bild: Shutterstock.com/Floridastock)



Unserer Auffassung nach tragen Vermögensverwalter eine Verantwortung dafür, bei ihren Anlageentscheidungen und im Rahmen ihrer Analyse der Unternehmen, in die investiert wird, aber auch im Kontakt mit anderen Institutionen Klimawandelrisiken zu identifizieren und zu steuern. Oberflächliche Änderungen an vorhandenen Investmentprozessen vorzunehmen, ist nicht genug. Stattdessen ist ein mutiger, neuer Ansatz erforderlich, der auf einer glaubwürdigen und gut fundierten Kompetenz für nachhaltiges Investieren basiert und in alle Aspekte der Anlagegrundsätze eingebettet wird.

Aufgrund der globalen Klimakrise hat Robeco eine neue Anlagelösung für Klima und Dekarbonisierung entwickelt, die vollständig mit dem Pariser Abkommen im Einklang steht: die Climate Global Credits- Anlagestrategie. Die Climate Global Credits-Anlagestrategie investiert in globale festverzinsliche Anlagen in einer Weise, die darauf abzielt, den globalen Temperaturanstieg deutlich unter dem Plus von 2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu halten und ihn auf 1,5 °C zu begrenzen.

Bottom-Up-Auswahl von Emittenten

Die Top-Down-Perspektive wird mit einer Emittentenauswahl nach dem Bottom-Up-Prinzip kombiniert, die sich auf strenges Fundamentalresearch stützt und positiv zu nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten beiträgt. Das Team von Robecos erfahrenen Fixed-Income-Experten filtert aus dem verfügbaren Anlageuniversum eine exklusive Liste der besten Emittenten heraus. Dabei werden Sektor- und Länder- sowie ökologische, soziale und Governance-(ESG) Kriterien berücksichtigt.

Sie wählen Emittenten unter Einberechnung der CO2-Emissionsintensität von Unternehmen aus. Damit stellen sie sicher, dass die Strategie einen Dekarbonisierungskurs vorantreibt, durch den die Emissionsmenge des Portfolios insgesamt um 7% jährlich reduziert wird. Ausserdem besteht dieser zukunftsorientierte Ansatz darin, in Unternehmen zu investieren, die ihr Kapital für Aktivitäten verwenden, die mit der EU Taxonomie (SFDR) übereinstimmen, und die effizient bei der Reduzierung ihrer CO2-Emissionen sind. Wichtig ist, dass dazu auch Emittenten mit gegenwärtig hohen Emissionen gehören können. Unser Kriterium ist nämlich, das sich Unternehmen ernsthaft für ihren Wechsel zu Energie aus nachhaltigen Quellen einsetzen müssen und eine wichtige Rolle bei der Ermöglichung dieses Übergangs spielen.

Kontinuierliche Innovationen in unseren Strategien für Sustainable Investing

Wir engagieren uns dafür, mit unseren Investmentaktivitäten einen Beitrag zur Dekarbonisierung zu leisten, ausgerichtet auf das ehrgeizige Ziel, den Temperaturanstieg auf 1,5 °C zu beschränken. Dabei arbeiten wir mit Klimarisiken und suchen nach Chancen, mit unseren Investitionen und durch Aktionärsdialoge innovative, positive Veränderungen zu bewirken. Die Climate Global Credits-Anlagestrategie von Robeco steht für die jüngste Innovation in unserer Kompetenz für nachhaltiges Investieren und konzentriert sich speziell auf die Klimaauswirkungen. Wir betrachten die Strategie als Gelegenheit für Anleger, die als Pioniere am Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft mitwirken möchten.

Erfahren Sie mehr über die Climate Global Credits- Anlagestrategie im folgenden Video.

