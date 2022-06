Colt Capital mit neuem General Partner

Clara Audry, General Partner, Jolt Capital (Bild: ZVG)



Clara Audry wird zum General Partner bei Jolt Capital ernannt, wie die Private-Equity-Gesellschaft am Donnerstag mitteilte. Sie soll ihre operative Erfahrung als erfahrene Investorin in Venture- und Private-Equity-Transaktionen einbringen. Audry war seit 2018 Partner bei CapHorn, einer französischen VC-Firma, die in B2B-Technologieunternehmen von Seed bis Series B investiert. Sie hat mehrere Beteiligungen in Bereichen von Software und KI bis hin zu Hardware beschafft und begleitet und sass im Vorstand von Bird-Office, Boxy, FinalCad und Worldia.

Zwischen 2013 und 2017 war sie Vizepräsidentin bei onefinestay, verantwortlich für die Einführung im französischen Markt und die Entwicklung der europäischen Expansion, bevor die Plattform von AccorHotels für 170 Mio. USD übernommen wurde. Bevor sie sich onefinestay anschloss, verbrachte Audry fünf Jahre bei NextStage, einer Kapitalentwicklungsfirma, wo sie in verschiedene Sektoren investierte, darunter Software, Einzelhandel und technische Beratung.

Clara Audry schloss ihr Studium an der Audencia Business School (Nantes, Frankreich) mit einem MSc Finance ab und ist Absolventin der University of Ottawa (Kanada). Sie ist ausserdem seit 2019 Vizepräsidentin von France Digitale.