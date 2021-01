Columbia Threadneedle ernennt Vertriebsleiterin

Michaela Collet Jackson​​​​​​​, Vertriebsleiterin für Europa, den Nahen Osten und Afrika, Columbia Threadneedle



Michaela Collet Jackson übernimmt die leitende Verantwortung für die regionalen Vertriebs- und Kundendienstfunktionen des Firmen-, Grosskunden- und Versicherungsgeschäfts von Columbia Threadneedle, wie die Vermögensverwaltungsgruppe am Donnerstag bekanntgab. Sie wird direkt dem CEO für die Region Europa, Naher Osten und Afrika, Nick Ring, unterstellt sein und damit sowohl dem regionalen Führungsteam als auch den Hauptleitungsgremien des Unternehmens beitreten.

Collet Jackson kommt von BlackRock, wo sie seit 2020 als Managing Director und stellvertretende Geschäftsführerin (Deputy COO) für den Vertrieb in Europa, dem Nahen Osten und Afrika zuständig war. Sie trat 2005 in die Firma Barclays Global Investors (BGI) ein und arbeitete seit 2009 bei BlackRock (zeitgleich mit der Übernahme von BGI), wo ihr beruflicher Aufstieg über eine Reihe von Vertriebsfunktionen führte. Dazu gehörten die iShares Leitung der Geschäftsentwicklung für internationale und private Banken in Grossbritannien und der Schweiz, die Verkaufsdirektion des institutionellen Geschäfts in Skandinavien, die Leitung des skandinavischen Privatkundengeschäfts sowie die Leitung des Bereichs Partnerships & Solutions für das Privatkundengeschäft in Europa, dem Nahen Osten und Afrika gehörten.