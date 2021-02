Comgest besetzt zentrale Schlüsselpositionen

Ian Lewis, Head of Investor Relations Comgest



Comgest hat mit der Ernennung von Ian Lewis zum Head of Investor Relations und David Rowe zum Head of Marketing & Investor Services zwei zentrale Schlüsselpositionen besetzt, wie die Fondsgesellschaft am Montag bekannt gab.

Lewis verfügt über mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung. Neben seiner vorherigen Tätigkeit als Global Head of Investment Proposition and Consultant Relations beim japanischen Vermögensverwalter Nikko Asset Management, war er auch für eine Reihe von britischen Vermögensverwaltern in verschiedenen leitenden Vertriebsfunktionen tätig.

David Rowe



Rowe, der über 20 Jahre Berufserfahrung im globalen Marketing verfügt, war zuvor Global Head of Marketing bei Jupiter Asset Management und arbeitete davor bei Neuberger Berman, Pimco und Threadneedle Asset Management. In ihren neuen Funktionen werden Lewis und Rowe an Jan-Peter Dolff, Chief Operating Officer von Comgest, berichten und gemeinsam Philippe Lebeau, Comgests bisherigen Leiter für Investor Relations und Marketing, ersetzen. Lebeau widmet sich innerhalb von Comgest künftig neuen Aufgaben, wo er an einer Reihe von strategischen Projekten arbeiten wird, wie es in der Mitteilung heisst.