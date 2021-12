Complementa verstärkt Consulting und Controlling

Jeyathansan (Thansan) Thangarajah (links) und Georgios Zafeiropoulos, Complementa (Bild: ZVG)



Complementa erweitert ihre Kompetenzen in den Bereichen Controlling und Consulting mit zwei Personalzugängen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Seit dem 1. Dezember verstärkt Jeyathansan (Thansan) Thangarajah als Investment-Controller das Team am Standort Zürich. Georgios Zafeiropoulos wird zum 1. Februar 2022 als Analyst das Kundenbetreuungsteam in Zürich erweitern.

Thangarajah wird Complementa und seinen Kunden als Investment-Controller zur Seite stehen und seine langjährige Erfahrung einbringen. Zu seinen vorherigen Stationen gehören unter anderem die UBS, bei der er als Investment Reporting Spezialist fungierte, sowie das Portfolio Management der Privatbank ARVEST. Zuletzt hatte er die Position als Fund Oversight Manager beim Vermögensverwalter GAM Investment Management inne.

Zafeiropoulos startete 2018 bei Complementa als studentischer Mitarbeiter. Er hält einen Bachelor in Finance von der Universität Zürich (UZH) und schliesst im Moment seinen Master of Arts in Wirtschaftswissenschaften mit Hauptrichtung Banking und Finance ebenfalls an der UZH ab. Vor seiner Tätigkeit bei Complementa sammelte er Berufserfahrungen bei der Bank Julius Bär.