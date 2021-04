Crealogix ernennt Geschäftsführer für mitteleuropäische Länder

Jordi Perez, Leiter Region DACH und CEE, Crealogix.



Der deutschsprachige Markt (DACH) einschliesslich weiterer Ländern in Mitteleuropa (CEE-Länder) gehört zu den Schlüsselregionen für die Crealogix-Gruppe. Mit der Berufung von Jordi Perez als neuer Leiter der Region verstärke sich das Unternehmen mit einer Führungskraft, die das Digital Banking von der Pike auf gelernt habe, ist einer Medienmitteilung vom Dienstag zu entnehmen.

Perez verfügt über nahezu zwanzig Jahre berufliche Praxis in leitenden Positionen in den Bereichen Vertrieb, IT, Managed Services und Künstliche Intelligenz für die Finanzbranche. In seiner letzten Station vor dem Wechsel zu Crealogix war er fünf Jahre lang für IBM tätig, zuletzt als Director Strategic Sales and Large Deals Executive. Seine Karriere begann Perez bei Wincor-Nixdorf, zuletzt als Head of Strategic Business Development.