Credit Suisse AM mit neuem Leiter Global Real Estate

Robert Rackind, Leiter des Bereichs Global Real Estate, Credit Suisse Asset Management (Bild: ZVG)



Robert Rackind ist zum Leiter des Bereichs Global Real Estate von Credit Suisse Asset Management ernannt worden, wie einer Mitteilung vom Donnerstag zu entnehmen ist. Er berichtet an Filippo Rima, Head Investment von Credit Suisse Asset Management.

Rackind bringt fast 30 Jahre Erfahrung aus dem Immobiliensektor mit. Er stösst von EQT Real Estate zur Credit Suisse. Er übernimmt seine neue Aufgabe Mitte Juni und wird von Zürich aus arbeiten. Rackind war als Partner von EQT ab 2015 für den Aufbau der Immobilienplattform sowie für die Strategie, das Team und das Reporting verantwortlich. Zuvor war er Gründer und Partner des globalen Immobilieninvestitions- und Entwicklungsunternehmens Wainbridge.

Zusätzlich zur globalen Leitung wird auch die Rolle des Leiter Real Estate Switzerland neu besetzt. Diese wird neu von Reto Ehinger, derzeit Leiter Acquisition & Sales von Real Estate Switzerland, wahrgenommen. Rackind und Ehinger treten in ihren jeweiligen Funktionen die Nachfolge von Raymond Rüttimann an, der Ende des Jahres in den Ruhestand treten wird und seit 2020 als Leiter Global Real Estate und seit 2016 als Leiter Real Estate Switzerland verantwortlich zeichnete.