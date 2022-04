Credit Suisse Asset Management mit zwei neuen Spitzenkräften

Andrew Jackson, Head of Fixed Income, Credit Suisse Asset Management (Bild: ZVG)



Im Rahmen der neuen Organisationsstruktur von Credit Suisse Asset Management hat die Bank am Mittwoch bekannt gegeben, dass Andrew Jackson und Matthew Oakeley zur Division Credit Suisse AM stossen. Beide werden ihre Position ab Juni wahrnehmen. Jackson wurde zum Head of Fixed Income ernannt. Er verfügt über umfassende Erfahrung in der Verwaltung von Vermögenswerten im gesamten Credit- und Fixed-Income-Spektrum sowie in der Entwicklung von Angeboten und Strategien im Bereich Credit, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Jackson kommt von Federated Hermes zur Credit Suisse, wo er seit 2017 als Head of Fixed Income und als Fondsmanager tätig war. Davor arbeitete er bei Cairn Capital, wo er die Rolle des Chief Investment Officer innehatte. Er wird von Zürich aus arbeiten und an Filippo Rima, Head of Investment bei Credit Suisse AM, berichten.

Matthew Oakeley (Bild: ZVG)



Matthew Oakeley ist neuer Global Head of Data & Digital Services. Er verfügt über 30 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor. Oakeley ist eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit und Change Manager, der ein fundiertes Verständnis der Asset-Management-Branche in den Bereichen Front-, Middle- und Back-Office mit umfassender Technologie-, Daten- und Strategieerfahrung verbindet, wie es weiter heisst. Er kommt von UBS Asset Management. Dort war er seit 2019 als Chief Digital & Information Officer tätig. Davor war er CTO von Investec AM und Global Head of IT bei Schroders. Matthew wird in London basiert sein und an Markus Ruetimann, Chief Operating Officer bei Credit Suisse AM, berichten.