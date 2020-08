Credit Suisse beantragt Vollbanklizenz in Spanien

Die Credit Suisse will mit einer Vollbanklizenz in Spanien (im Bild die Plaza Puerta del Sol in Madrid) das Geschäft ausbauen. (Bild: Shutterstock.com/LucVi)



"Wir glauben an das Land und die Vorteile, die es bietet", sagte Wenceslao Bunge, Spanien- und Portugal-Chef der Bank der Zeitung "Expansion" (Montagsausgabe). "Spanien hat eine sehr wichtige Wettbewerbsposition." Wie einem Bericht der Nachrichtenagentur AWP zu entnehmen ist, ist die Credit Suisse in dem südeuropäischen Land bereits im Brokerage-Geschäft tätig. Der Schritt ist vor dem Hintergrund des Ausscheidens Grossbritanniens aus der Europäischen Union (EU) zu sehen, der viele Banken dazu veranlasst hat, Aktivitäten aus London abzuziehen.

Ein Sprecher der Credit Suisse erklärte, das Institut habe in den letzten drei Jahren bestehende Kapazitäten in Spanien, Deutschland und Luxemburg ausgebaut, um unabhängig vom Ausgang des Brexit-Prozesses Zugang zu Kunden und Märkten der EU zu haben. "London wird auch nach dem Austritt Grossbritanniens aus der EU ein wichtiger Teil der Strategie und der Präsenz der Bank bleiben", sagte der Sprecher.

Wie viele Mitarbeiter von London nach Madrid transferieren werden, sei noch nicht entschieden, schrieb "Expansion". Doch seien bereits 50 Mitarbeiter in die spanische Hauptstadt umgezogen.