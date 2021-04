Creditplus Bank erweitert Geschäftsleitung

Karim el Abiary, Creditplus Bank



Karim el Abiary wird ab sofort für die IT und die Businessprozess-Optimierung der Creditplus Bank verantwortlich sein, wie die Konsumentenkreditbank am Donnerstag mitteilte. Mit dem neuen Vorstandsressort unterstreiche das Stuttgarter Unternehmen, das über die französische Konsumfinanzierungsgruppe CA Consumer Finance zum Crédit-Agricole-Konzern gehört, die Bedeutung seiner konsequenten Digitalisierungsstrategie.

Abiary kommt von der Caceis Bank, einer weltweit agierenden Wertpapiertransaktionsbank, die ebenfalls zur Crédit Agricole Group gehört. Dort war er knapp acht Jahre als CIO der deutschen Niederlassung für die gesamte IT-Strategie verantwortlich. Vorherige Stationen waren unter anderem IBM, als Partner im Bereich Global Business Services und in der HVB Systems, der IT-Tochter der HVB, als CFO und Head of Professional Services. Er hat an der Ludwig-Maximilians-Universität in München studiert und einen Abschluss in Physik.