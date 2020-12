Crypto Finance engagiert Leiter des Brokerage-Teams

Rupertus Rothenhäuser, CEO des Brokerage-Geschäfts der Crypto Finance Gruppe



Die Crypto Finance Gruppe hat am Dienstag die Ernennung von Rupertus Rothenhäuser zum CEO ihres Brokerage-Geschäfts bekanntgegeben. Rothenhäuser, der zuvor in der Geschäftsleitung von der SIX Digital Exchange (SDX) tätig war, wird die Funktion des CEO Brokerage vom Gründer Jan Brzezek übernehmen, der sich auf die Führung der Gruppe konzentriert und dort als Geschäftsführer verbleibt.

Mit der Neubesetzung des Management-Teams übernimmt Senior Trader Patrick Heusser die Rolle des Head of Trading von Simon Tobler, der das marktführende Krypto-Handelsgeschäft seit seiner Gründung im Juli 2017 aufgebaut und etabliert hat. Zusätzlich hat sich Sara Frei als Sales Execution Trader dem Brokerage-Team angeschlossen. Sie bringt Handelserfahrung aus der Schweiz und Asien mit, die sie bei führenden Brokerhäusern gesammelt hat. Mike Schwitalla trat am 1. Dezember ebenfalls der Gruppe bei. Er wird seine Erfahrungen mit quantitativen und algorithmischen Ansätzen, dem Devisen- und Derivatehandel sowie der Strategieentwicklung in der Schweiz und in Deutschland einbringen.