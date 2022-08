CS Real Estate Fund Green Property vor Kapitalaufnahme

Der Fonds investiert in Neubauprojekte, die strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. (Bild: Shutterstock.com/Pixel to the People)



Detaillierte Informationen zur Transaktion wie Volumen, Ausgabepreis und Bezugsverhältnis wollen das Global Real Estate von Credit Suisse Asset Management resp. die Fondsleitung kurz vor der Kapitalerhöhung bekannt gegeben.

Diese wird unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteilinhaber erfolgen. Der Emissionserlös wird für den weiteren Ausbau und die Diversifizierung des bestehenden Immobilienportfolios verwendet.

Der Credit Suisse Real Estate Fund Green Property (CS REF Green Property) fokussiert auf nachhaltiges Bauen. Er investiert in qualitativ hochwertige Neubauprojekte, die sich in starken schweizerischen Wirtschaftsregionen befinden. Ziel ist es, dass Objekte und Neubauprojekte die strengen Anforderungen des Gütesiegels greenproperty für nachhaltige Immobilien erfüllen, das qualitative und quantitative Kriterien in den Dimensionen Nutzung, Infrastruktur, Energie, Materialien und Lebenszyklus bewertet.

Der Fonds umfasst ein Vermögen von CHF 3 Mrd. (Ende Juli) 35% sind in Wohn- und 33% in Büroliegenschaften investiert, mit gut 40% des Vermögens entfällt der Hauptanteil auf die Region Zürich.