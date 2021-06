Das neue Beuteschema für Anleger heisst Value

Obwohl vom Börsenhoch auch Value-Aktien profitieren, ist ihr Rückstand zu Wachstumsaktien noch immer beträchtlich. Für J.P. Morgan Asset Management ist das kein Grund, Value zu meiden, im Gegenteil. Statt "Wachstum um jeden Preis" heisst in hoch bewerteten Märkten die Devise: "Wachstum zu günstigem Preis", sprich Value.