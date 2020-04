Decalia erweitert Vertriebsteam in Zürich

Marcus Kirschner, Decalia



Marcus Kirschner erweitert das Vertriebsteam von Decalia Asset Management. Wie der Genfer Vermögensverwalter am Dienstag mitteilte, soll Kirschner die Entwicklung der Vermögensverwaltungsaktivitäten in der Deutschschweiz sicherstellen. Damit setzt Decalia nach der Anstellung von Bernhard Utiger als Regionenleiter im Mai 2019 die Expansion in der Schweiz fort.

Marcus Kirschner verfügt über mehr als sechs Jahre Erfahrung im Verkauf von Investitionslösungen, insbesondere an Family Offices, Banken und anderen Finanzinstitute. Bevor er zu Decalia kam, arbeitete Kirschner bei AMG - Affiliated Managers Group, einem amerikanischen "Multi-Boutique"-Asset-Manager, der Beteiligungen an mehreren Hedgefonds-, Aktien- und Private-Equity-Managern hält. Seine Berufskarriere startete er bei einem Long/Short Equity Manager.

Decalia wurde 2014 in Genf gegründet, beschäftigt 45 Mitarbeitende und verwaltet Vermögen von 3,5 Mrd. Franken.