Der 3. Beitragszahler hat den Pensionskassen grosszügig eingeschenkt

2021 wuchsen die Vermögen in den Schweizer Pensionskassen auf rund 1‘200 Mrd. CHF an. Den grössten Anteil am Wachstum leistete der sogenannte 3. Beitragszahler, die Rendite auf dem angesparten Kapitalstock. Statistisch gesehen ist der 3. Beitragszahler die tragende Säule der Schweizer Altersvorsorge, wie die Asset Management Association Switzerland in ihrem neuen Report festhält.