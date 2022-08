Der Verwaltungsrat der Bank CIC verstärkt sich

Bank CIC holt neue Verwaltungsräte von Credit Mutuel. (Bild: ZVG)



An der letzten Generalversammlung der Bank CIC (Schweiz) wurden Sabine Schimel und David Hérault in den Verwaltungsrat der Bank CIC gewählt, wie das Institut am Dienstag mitteilte. François Malnati tritt nach 18 Jahren im Verwaltungsrat mit Erreichen der Alterslimite zurück. Schimel übernimmt von Malnati dessen Sitz im Audit & Risk Committee.

Schimel ist Absolventin des Ingenieurstudiengangs der Ecole Polytechnique und Wirtschafts­statistikerin. Sie begann ihre Karriere beim französischen Finanzdepartement, bevor sie bei verschie­denen Banken und Versicherungen in Kaderpositionen tätig war. 2018 trat sie als stellvertretende Generaldirektorin in die Crédit Mutuel Nord Europe ein und wechselte 2022 zur Crédit Mutuel Equity. Dort zeichnet sie im Range einer Generaldirektorin von Crédit Mutuel Capital insbesondere für das internationale Geschäft verantwortlich. Sie hat auch Einsitz im Verwaltungsrat von Beobank in Belgien und der Groupe La Française.

Hérault ist Absolvent der Ecole Supérieure de Commerce in Tours und Inhaber eines DESS Management des Organismes Bancaires et Financiers. Nach elf Jahren in der Generalinspektion der Confédération Nationale du Crédit Mutuel übte er Entwicklungsfunktionen im Kollegium der Mobilienleasing-Tochter der Gruppe aus. Seit 2012 leitet er die Unternehmensentwicklung bei der Banque Fédérative du Crédit Mutuel und hat seit 2017 Einsitz im Verwaltungsrat von PaySurf. Hérault bringt eine langjährige Erfahrung in den Bereichen Unternehmensbewertung und Mergers & Acquisitions mit und verstärkt den Verwaltungsrat in seinen Spezialbereichen sowie Management, Innovation und Unternehmens­führung.