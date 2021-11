Deutlich mehr Firmengründungen als Konkurse

Von Januar bis Oktober wurden in der Schweiz so viele Unternehmen gegründet wie noch nie. 41'382 Firmen haben sich neu ins Handelsregister eingetragen, 10% mehr als in der Vorjahresperiode. Deutlich geringer stiegen mit plus 4% oder 3238 Unternehmen die Konkurse, staatlichen Corona-Hilfen zum Dank.