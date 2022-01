Deutsche Bank trimmt Produktplattformen auf nachhaltige Lösungen

Muriel Danis, Leiterin Produktplattformen und nachhaltige Lösungen, IPB Deutsche Bank



Die Internationale Privatkundenbank (IPB) ernennt Muriel Danis mit Wirkung zum 14. März zur Leiterin Produktplattformen und nachhaltige Lösungen, wie die Deutsche Bank am Dienstag mitteilte. In der neu geschaffenen Position bei der Deutschen Bank wird Danis für die kontinuierliche Entwicklung der Produkt- und Dienstleistungsplattformen der IPB verantwortlich sein. Sie wird zudem eine gute Unternehmensführung in allen Regionen sicherstellen. Ihre Rolle beinhaltet die Verantwortung für IPB Trading und Capital Markets Governance, Fonds, alternative Produkte und Konten, Karten und Zahlungen sowie für die Entwicklung der nachhaltigen Produktlösungen. Muriel Danis werde eine wichtige Rolle einnehmen, um die ambitionierten ESG-Ziele der IPB zu erreichen, sagte Claudio de Sanctis, Leiter der IPB.

Danis bringt mehr als 22 Jahre Berufserfahrung im Kapitalmarkt- und Privatkundengeschäft mit. Zuletzt arbeitete sie bei HSBC als Leiterin der globalen Betriebsorganisation des Bereichs Wealth Management Products & Investment Groups. Zuvor war sie in verschiedenen Positionen tätig, unter anderem als Global Head of Advisory, Global Head of Product Management & Business Development und als Director in der Family Office Partnership für Nahost, Afrika und Dubai. Bevor sie zur HSBC wechselte, hatte Danis mehrere Funktionen im Privatkundengeschäft und dem Bereich Global Markets der Credit Suisse inne.

Claudio de Sanctis, Leiter der IPB, sagte: „Muriel Danis Ernennung ist ein Beleg dafür, dass wir in der Branche umworbene Talente für unsere schnell wachsende Produktplattform gewinnen können. Sie spiegelt unseren Anspruch wider, die Bank der Wahl zu sein für alle Kunden, die soziale Veränderungen herbeiführen wollen. Muriel Danis wird eine wichtige Rolle einnehmen, um unsere ambitionierten ESG-Ziele zu erreichen."