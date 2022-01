Deutsche Bank verstärkt Wealth Management in Österreich

Reinhard Mues, Leiter Wealth Management Österreich, Deutsche Bank (Bild: ZVG)



Reinhard Mues hat per 1. Januar 2022 die Leitung des Wealth Management in Österreich übernommen, wie die Deutsche Bank am Dienstag mitteilte. Er bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in diesem Bereich mit und leitete zuletzt als Head Private Banking die Geschäfte der Credit Suisse in Österreich. Gemeinsam mit Klaus Schernthanner sowie dem Team in Wien soll Mues das Geschäft mit vermögenden Kunden weiter ausbauen.

Clemens Kaiser, Leiter der Region DACH bei der Internationalen Privatkundenbank, wies darauf hin, dass die Deutsche Bank in Wien als einzige Bank vor Ort globale Dienstleistungen und Buchungszentren in Luxemburg, der Schweiz, UK sowie ausserhalb Europas bieten könne. Und Christoph Griesser, Chief Country Officer, Deutsche Bank in Österreich, fügte an, dass dieser Schritt nach mehr als 30 Jahren lokaler Präsenz ein klares Bekenntnis zum Standort Österreich sei.