Die Energiewende bietet attraktive Opportunitäten

Auch die gestiegenen Energiepreise und der Ruf nach einer Erhöhung der Versorgungssicherheit lassen Investitionen in Clean-Energy-Infrastruktur noch stärker in den Fokus der Investoren rücken. (Bild: ZVG)



Um attraktive Marktopportunitäten nutzen zu können, müssen sich sowohl Investoren als auch Anbieter stetig weiterentwickeln. Swiss Life Asset Managers ist bereits seit 2011 erfolgreich im Geschäft für Infrastrukturanlagen tätig und generiert dank konsequenter Weiterentwicklung auch im sich verändernden Marktumfeld Mehrwert für Investoren und die Gesellschaft. Neben der Direktinvestition in bereits bestehende Anlagen oder Unternehmen beteiligt sich Swiss Life Asset Managers auch an Plattformen, welche über eine entsprechende Entwicklungspipeline verfügen und die Fähigkeit besitzen, eigene Projekte erfolgreich zu entwickeln.

Inflationsschutz als zusätzlicher Benefit

Aktienbeteiligungen an Infrastrukturunternehmen korrelieren positiv zu Inflation. Das bedeutet, dass sie zumindest partiell und implizit einen Inflationsschutz bieten. Dies hängt auch damit zusammen, dass solche Aktienbeteiligungen Investitionen in Realwerte sind, welche einen laufenden operativen Cashflow erwirtschaften und so einen entsprechenden Wertschutz für Vermögen bilden.

Bei neuen attraktiven Technologien innerhalb der Clean-Energy-Wertschöpfungskette gilt es, jene Elemente zu identifizieren, welche ein überdurchschnittliches Wachstums- und Renditepotenzial, beherrschbare Risiken und einen hohen ESG-Nutzen erbringen. Beispiele für solche Technologien, welche durch Swiss Life Asset Managers erkannt und im Hinblick auf konkrete Investitionen weiterverfolgt werden, sind: Erneuerbare, biogene Treibstoffe, thermische Solarenergie und Batteriespeicher.

Biogene Treibstoffe werden beispielsweise aus fetthaltigen Abfallprodukten wie Frittieröl hergestellt. Diese erneuerbaren Treibstoffe bieten eine ideale (Übergangs-)Lösung für den Flug-, Schiff- oder Fern-LKW-Verkehr, da sich in diesen Sektoren eine Elektrifizierung im Gegensatz zum Automobil- oder Busverkehr aus Gewichts- und Distanzgründen technisch nicht sinnvoll umsetzen lässt. Erneuerbare Kraftstoffe bieten die Möglichkeit, die Öko-Bilanz dieser Sektoren sowie des Fahrzeug-Altbestands bezüglich Emissionen zu optimieren.

Thermische Solarenergie verwandelt Sonnenlicht in Hitze, welche gespeichert werden kann. Diese gespeicherte Hitze ermöglicht den Betrieb einer Dampfturbine und damit die Herstellung von Strom auch in den Nachtstunden und bei schlechten Wetterbedingungen. Im Gegensatz zu traditionellen erneuerbaren Energien wie Wind oder Photovoltaik ist damit nicht gleichzeitig ein Ausbau der Speicherkapazitäten und/oder des Stromsystems notwendig. Durch den geringeren Ausbaubedarf für Speicher und Stromnetze entsteht ein systemischer Kostenvorteil, welcher entsprechend das Renditepotenzial steigert.

Batteriespeicher können überschüssigen Solar- oder Windstrom speichern und geben ihn dann ab, wenn die Produktion aus erneuerbaren Energien nicht verfügbar ist. Batteriespeicher-Kraftwerke verfügen über relativ kurze Regel- und Startzeiten, was sich ideal mit den stochastischen Produktionsmustern von Wind und Sonne kombinieren lässt. Aufgrund ihrer systemischen Rolle im Energiesektor werden Batteriespeicher vom Regulator in vielen Ländern entsprechend gefördert.

Swiss Life Asset Managers hat das Potenzial der zukünftigen Infrastrukturmärkte frühzeitig erkannt und Opportunitäten entsprechend antizipiert. Der «FONTAVIS SCS SICAV-RAIF – FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund II (‹FORTE II›)» investiert über Direkt- und Co-Investitionen in nicht börsennotierte, erneuerbare Energie- und diversifizierte Clean-Energy-Infrastrukturanlagen und -unternehmen in verschiedenen Sektoren, einschliesslich der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind-, Wasser- und Sonnenenergie sowie Biomasse. Geografisch konzentriert sich der Fonds auf OECD-Länder mit stabilen und transparenten regulatorischen Rahmenbedingungen, wobei mindestens 75% des gesamten Investitionsvolumens in OECD-Länder in Europa angelegt werden soll.

Die Anleger profitieren von qualitativ hochwertigen Anlagen, die den von Swiss Life Asset Managers definierten Infrastruktureigenschaften entsprechen und ein vorteilhaftes Risiko-Rendite-Profil aufweisen. ESG-Kriterien sind neben Risikofaktoren und Finanzkennzahlen integraler Bestandteil des Due Diligence- und Anlageprozesses, um verantwortungsvolle und nachhaltige Investitionen zu gewährleisten. Swiss Life Asset Managers ist Mitglied verschiedener Organisationen wie der GIIA (Global Infrastructure Investment Association), des GRESB und auch Unterzeichnerin der UNPRI.

