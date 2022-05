"Die Flexibilität unseres Fonds erlaubt uns, resilient zu sein"

Yoann Ignatiew, Fondsmanager des Flaggschiff-Fonds R-co Valor von Rothschild & Co Asset Management Europe.



Welche Auswirkungen haben der Russland-Ukraine-Konflikt, die straffere Geldpolitik der Zentralbanken und der Anstieg der Corona-Fälle in China auf Ihren R-co Valor Fonds?

Ende des ersten Quartals verzeichnete der R-co Valor eine Performance von -1,03% (1) seit Jahresbeginn, was auf eine relative Stabilität hindeutet, verglichen mit den grössten Börsenindizes, die sich hauptsächlich durch den positiven Beitrag des Rohstoffsektors im Portfolio erklären lässt. Dieser Sektor, der sich bereits seit einigen Monaten im Aufwärtstrend befand, erlebte aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts bekanntlich einen weiteren Aufschwung. Beide Länder sind bedeutende Exporteure von Öl, Gas, Mineralien, aber auch Getreide. Ende März entfielen 15,3% des Aktienanteils auf Bergbauwerte, 2,4% auf Energiewerte.

"Nach Abschluss des ersten Quartals ist die Stabilität des Fonds auf den positiven Beitrag der im Portfolio gehaltenen Rohstoffe zurückzuführen …“

Lässt sich diese Resilienz durch etwas anderes als Ihr Rohstoff-Exposure erklären?

Unser Rohstoff-Exposure erklärt nicht alles, denn die im Portfolio gehaltenen Gesundheits- und Transportwerte haben seit Jahresbeginn ebenfalls positiv zur Fondsperformance beigetragen. Unsere flexible Investmentstrategie "Carte blanche" erlaubt es uns auch, im aktuellen Umfeld zu agieren. Das Netto-Aktienexposure des Fonds wurde im ersten Quartal des Jahres gesenkt, um Gewinne mitzunehmen und Risiken zu reduzieren. Ende März betrug der Aktienanteil nur 82%, nachdem er Anfang Januar noch 86% betragen hatte. So kam es zu Teil- und Komplettverkäufen, vor allem bei unseren diversifizierten Bergbautiteln und im Energiesektor. Im Gegenzug wurden bei Aktien, die übermässig nachgegeben hatten, wie Technologie-, Industrie- oder Freizeit-/Dienstleistungswerten, marginale Aufstockungen vorgenommen. Wir profitieren von diesem Ansatz, was sich in der Performance seit Jahresbeginn widerspiegelt.

Können Sie uns mehr über das weitere Exposure verraten?

Zur Erinnerung: R-co Valor ist flexibel in allen Anlageklassen investiert, ohne Sektor- oder Stil-Bias und ohne geografische Beschränkungen oder Index-Benchmarks. Unser wichtigstes geografisches Exposure bleibt bislang Nordamerika mit 55%. Seit Jahresbeginn profitiert die Region von einer Flucht in Qualität (2) , sodass die US-Indizes wieder auf ihr Vorkriegsniveau zurückgekehrt sind.

Europa, wo wir 27% unseres Aktienexposures halten, leidet derzeit unter seiner direkten geografischen Nähe zum Konflikt. Wir halten jedoch an unseren Positionen fest. Schliesslich scheint China, auf das 14% des Aktienanteils des Fonds entfallen, derzeit unter den Corona-Massnahmen zu leiden. Die Regierung ist jedoch besonders bemüht, ihr Wachstumsziel von 5,5% (3) zu erreichen, und die Zentralbank hat sich zu einer Senkung der Leitzinsen verpflichtet.

Und wie wirkt sich die straffere Geldpolitik der Zentralbanken aus?

Der Balanceakt der Zentralbanker scheint immer gefährlicher zu werden, da die Inflation, die durch den russisch-ukrainischen Konflikt befeuert wird, noch länger anhalten könnte. Darüber hinaus hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt weiter verschärft. Dies gilt insbesondere in den USA, wo die Arbeitslosenquote 3,6% (4) erreicht hat. Das nährt die These einer durch Lohnerhöhungen ausgelösten Inflationsspirale. China, das sich deutlich von den anderen Regionen abhebt, leidet derzeit unter der Gesundheitslage, und sein Wachstumsziel könnte gefährdet sein, sollte sich die Situation über einen längeren Zeitraum hinziehen. Das Engagement der chinesischen Regierung zur Ankurbelung der Wirtschaft lässt jedoch vermuten, dass im Jahresverlauf mit Unterstützungsmassnahmen zu rechnen ist. Die von uns gehaltenen Technologiewerte belasteten die Fondsperformance deutlich. Die beiden wichtigsten Unterkategorien des Sektors, US-amerikanische und chinesische Werte, wurden durch die steigenden Zinsen in der jeweiligen Region bzw. die regulatorische Unsicherheit bei ADRs (5) beeinträchtigt.

Beeinflussen diese Unsicherheiten Ihr Portfoliomanagement, das heute ein Vermögen von über 3 Milliarden Euro umfasst?

In einem solchen Umfeld erlaubt uns die Flexibilität unseres Fonds, diszipliniert zu sein und Gewinne bei Titeln, die sich in den letzten Monaten besonders hervorgetan haben, mitzunehmen und Aktien, die vom Markt übermässig abgestraft wurden, opportunistisch aufzustocken.

Auf der Suche nach übergreifenden Analgethemen bleiben wir unserer Anlagephilosophie treu. Sie ist seit 1994 Kern der DNA von R-co Valor. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt auf langfristigen strukturellen Themen, mit denen eine opportunistischere Titelauswahl verbunden ist. Dabei haben wir die Möglichkeit, das Risiko zu reduzieren, wie wir es kürzlich getan haben. So können wir ein konzentriertes Portfolio von etwa 50 Positionen halten, das dafür über ein optimiertes Risiko-Rendite-Verhältnis verfügt.

Das Risikoniveau dieses OGAW liegt bei 6 (Volatilität zwischen 15 % und 25 %) und spiegelt hauptsächlich eine Anlagepolitik mit Ermessensspielraum an den Aktienmärkten und den Anleihenmärkten wider. Die zur Berechnung dieses synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten stellen möglicherweise keinen zuverlässigen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des OGAW dar. Die mit dem OGAW verbundene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit sowohl nach oben als auch nach unten verändern. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht risikolos. Der OGAW hat keine Kapitalgarantie. Weitere Informationen über das Risikoprofil und die wichtigsten Faktoren, die dazu beitragen, finden Sie im Verkaufsprospekt.

Die oben genannten Merkmale/Ziele/Strategien sind indikativ und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vorliegende Analyse ist nur zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Berichts gültig. Die geografischen und sektoriellen Allokationen und Streuungen sind nicht fixiert und können sich im Laufe der Zeit innerhalb der im Verkaufsprospekt der SICAV festgelegten Beschränkungen ändern. Die oben genannten Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die Informationen lassen nicht auf die Eignung des vorgestellten OGA für das Profil und die Erfahrung eines bestimmten Anlegers schliessen.

Für mehr Informationen zur Rothschild & Co Asset Management Europe’s R-co Valor Strategie klicken Sie hier.

(1) Quelle: Rothschild & Co Asset Management Europe, 30.04.2022.

(2) Begriff für eine Krisensituation, in der Anleger versuchen, als riskant eingestufte Anlagen zu verkaufen, um hochwertige Anlagen zu kaufen, die als sicherer gelten.

(3) Quelle: Kommunistische Partei Chinas, März 2022.

(4) Quelle: United States Department of Labor (US-Arbeitsministerium), März 2022.

(5) American Depositary Receipt (ADR): Ein handelbares US-Zertifikat, das den Besitz von Aktien eines nicht-amerikanischen Unternehmens verbrieft und ausländischen Unternehmen die Notierung an den US-Märkten ermöglicht.

Über den Geschäftsbereich Asset Management von Rothschild & Co.

Als spezialisierte Abteilung für Vermögensverwaltung der Gruppe Rothschild & Co bieten wir einem breiten Kundenkreis von institutionellen Investoren, Finanzintermediären und Vertriebspartnern massgeschneiderte Investmentdienstleistungen an. Unsere Produktpalette umfasst eine Reihe offener Fonds, die unter fünf starken Marken vertrieben werden, die von unserer langfristigen Expertise im aktiven Management sowie in der offenen Architektur profitieren: Conviction, Valor, Thematic, 4Change und OPAL. Mit Hauptsitz in Paris und Niederlassungen in neun europäischen Ländern verwalten wir über 22 Milliarden Euro und beschäftigen fast 150 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter: www.am.eu.rothschildandco.com