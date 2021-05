Die LLB Swiss Investment holt Fondsprofi in den Verwaltungsrat

Markus Fuchs, Verwaltungsrat der LLB Swiss Investment



Die LLB Swiss Investment gewinne mit Markus Fuchs einen ausgewiesenen Experten und Branchenkenner im Fondsgeschäft für den Verwaltungsrat, heisst es in einer Medienmitteilung vom Montag.

Fuchs war von 2013 bis Ende 2020 Geschäftsführer der Asset Management Association Switzerland (AMAS, zuvor SFAMA) und vertrat in dieser Funktion die schweizerische Asset Management- und Fondsindustrie im In- und Ausland gegenüber Behörden, Verbänden und der Öffentlichkeit. Vor seinem Engagement bei der AMAS führte er das Product Management Hedge Funds der UBS. In früheren Funktionen war Markus Fuchs CEO der Swiss Life Funds und leitete den Bereich Products & Fund Services der Bank Hoffmann, einer früheren Tochter der Credit Suisse.