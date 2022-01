Die zehn grössten Staatsfonds verwalten 7,4 Billionen Dollar

Staatsfonds investieren vermehrt in Immobilien, Infrastruktur, Private Equity und Hedgefonds. (Bild: Shutterstock.com/Peshkova)



Die norwegische Zentralbank ist Nnach Angaben von Financepr.com der weltweit grösste Staatsfonds und verwaltet Vermögenswerte im Wert von 1,33 Bio. USD. Er liegt nur wenig vor der China Investment Corporation, deren verwaltetes Vermögen 1,222 Bio. USD beträgt. Per Januar 2022 verwalten die zehn grössten Staatsfonds (SWF) der Welt Vermögenswerte im Wert von 7,4 Bio. USD.

Andere Staatsfonds, die es auf die Liste der grössten Fonds geschafft haben, sind die Abu Dhabi Investment Authority, die State Administration of Foreign (China) und die Government of Singapore Investment Corporation. Die drei Fonds halten Vermögenswerte im Wert von 829 Mrd. USD, 817 Mrd. USD bzw. 744 Mrd. USD.

Top Ten Staatsfonds – verwaltete Vermögen (in Mrd. USD)



Quelle: Financepr.com



Interessant ist laut Financepr.com der jüngste Trend, dass diese Staatsfonds ihr Geld immer mehr in alternative Anlagen wie Immobilien, Infrastruktur, Private Equity und Hedgefonds investieren. So nimmt etwa der Nationale Entwicklungsfonds von Saudi-Arabien vermehrt alternative Anlagen in sein Portfolio auf. Ein anderer Fonds, The Public Investment Fund (PIF), verwaltet Vermögenswerte im Wert von 480 Mrd. USD, davon 56% in alternativen Anlagen.

Auch die Vereinigten Arabischen Emirate scheinen alternativen Investments offen gegenüberzustehen. Vier der Staatsfonds des Landes erscheinen auf der Liste der 20 grössten Fonds; Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), die Investment Corporation of Dubai, die Mubadala Investment Company und ADQ. Die Fonds weisen 25%, 65%, 48% bzw. 58% alternativen Anlagen zu.

Der norwegische Staatsfonds scheint hingegen eher einen Bogen um alternative Investments zu machen. Von den verwalteten Vermögenswerten im Wert von 1,33 Mrd. USD sind gerade einmal 3% in alternativen Anlagen investiert.