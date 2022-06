DJE Kapital engagiert Vertriebsleiter für institutionelle Kunden

Christian Vomberg, Leiter Institutioneller Vertrieb, DJE Kapital (Bild: ZVG)



Christian Vomberg heisst der neue Leiter des Institutionellen Vertriebs bei DJE Kapital (DJE). Wie weiter einer Medienmitteilung vom Donnerstag zu entnehmen ist, übernimmt er auch die Betreuung von strategischen Kundenbeziehungen. Er ist damit auch für die Schweiz zuständig, wo er früher auch schon tätig war. Mit der Verpflichtung des erfahrenen Spezialisten plane DJE unter anderem, die im Markt viel gefragten Kernkompetenzen bei Publikumsfonds für institutionelle Anleger weiter auszubauen. Eine Schlüsselrolle hätten dabei individualisierbare Spezialfonds-Konzepte.

Vomberg verfügt insgesamt über rund 17 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen in der Vermögensverwaltungs- und Finanzbranche. Vor seinem Wechsel zu DJE war der studierte Betriebsökonom seit 2017 als Leiter Vermögensverwaltung für Sparkassen bei der Frankfurter Bankgesellschaft tätig. Davor arbeitete er als Direktor Portfoliomanagement bei der J. Safra Sarasin (Deutschland). Zuvor war er bei der DZ Privatbank in Zürich als Vizedirektor Portfoliomanagement und der BHF Trust Management Gesellschaft für Vermögensverwaltung als Senior-Portfoliomanager tätig.