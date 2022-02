Dorval AM treibt seine Expansion voran

Philippe Cormon, Head of Sales and Marketing Development, Dorval Asset Management (Bild: ZVG)



Um die Entwicklung voranzutreiben, stärkt Dorval Asset Management, eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers, seine Sales Organisation durch die Internalisierung des Vertriebs seines Angebots an alle externen Kunden, die bisher von Natixis IM betreut wurden.

Philippe Cormon kommt zu Dorval AM, um die Geschäftsentwicklung und das Marketing zu leiten, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. Er verfügt über mehr als 26 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung, der Lebensversicherung und im Private Banking. Er wird für den Aufbau eines Teams von vier Entwicklungsexperten verantwortlich sein, um die Kunden bei ihren Anlagestrategien zu unterstützen, was bis 2023 abgeschlossen sein soll. Der Vertrieb des Angebots von Dorval AM an die Netzwerke der Banque Populaire und der Caisse d'Epargne bleibe unverändert und werde weiterhin von den Teams von Natixis Investment Managers betreut, heisst es weiter.