DWS ernennt Vertriebsleiter in der Schweiz

Sven Württemberger, Vertriebsleiter der DWS in der Schweiz



Sven Württemberger stiess 2017 zur DWS in der Schweiz und war bisher als Head Passive Sales Schweiz und Israel sowie als Head Active Sales Privatbanken tätig. In seiner neuen Funktion als Head of Client Coverage Switzerland wird er für die gesamte Kundenbetreuung der DWS in der Schweiz verantwortlich sein, wie es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch heisst.

Württemberger arbeitete bereits von 2006 bis 2009 bei der DWS, wo er für den europäischen Vertrieb von strukturierten Produkten zuständig war. Danach war er acht Jahre bei BlackRock (iShares), wo er unter anderem den Vertrieb für Institutional und Wholesale in der Deutschschweiz verantwortete.