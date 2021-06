DWS verstärkt ihre Investmentplattform

Frank Engels, Global Head of Fixed Income, DWS (Bild: ZVG)



Frank Engels wird am 1. Oktober die Funktion des Global Head of Fixed Income bei der DWS übernehmen, wie der deutsche Asset Manager am Dienstag mitteilte. Engels kommt von Union Investment, bei der er seit Januar 2018 das Portfoliomanagement mit ca. 300 Mitarbeitern und über 300 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen sowie den Bereich Multi Asset geleitet hat. Engels war zudem Vorsitzender des "Union Investment Committee“.

Jörn Wasmund, bislang Global Head of Fixed Income, übernimmt als Regional Investment Head EMEA die europäische Gesamtverantwortung für die Investmentplattform der DWS. Engels und Wasmund werden in ihren Rollen an Stefan Kreuzkamp, Leiter der Investment Division und Chefanlagestratege sowie Mitglied der Geschäftsführung der DWS Group, berichten.

Engels kam 2012 zur Union Investment und war seitdem in führender Position im Renten-Portfoliomanagement tätig. Zuvor arbeitete er als Global Head für die Asset-Allokations-Strategie und als Co-Head für den Bereich Research European Economics bei Barclays Capital. Als Head of Emerging Market Debt war Engels bereits von 2008 bis 2010 im Portfoliomanagement von Union Investment tätig. Vorherige berufliche Stationen führten ihn ab 2004 als Investmentmanager und Head of Strategy zu Thames River Capital LLP. Von 1999 bis 2004 arbeitete er als Senior Ökonom bei der Europäischen Zentralbank (EZB) und als Ökonom beim Internationalen Währungsfonds (IWF). Er begann seine Karriere 1998 bei der Swiss Re. Engels hat Volkswirtschaftslehre an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz studiert und an der WHU Otto Beisheim School of Management in Vallendar und der Georgetown University in Washington, D.C. promoviert.

Wasmund hatte den globalen Fixed Income Bereich der DWS seit 2014 geleitet. Zuvor war er in verschiedenen leitenden Positionen im Fixed Income Bereich EMEA tätig und hat den Bereich forderungsbesicherte Wertpapiere (CDOs) in Europa und Asien verantwortet. Seine berufliche Laufbahn begonnen hat Wasmund als Portfoliomanager für nachrangige Unternehmensanleihen und CDOs. Er kam 1999 zur DWS und arbeitete zuvor vier Jahre lang bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DfG) an einem Projekt über die effiziente Gestaltung von Finanzmärkten. Wasmund hat Volkswirtschaftslehre an der Justus-Liebig Universität in Giessen studiert und dort auch promoviert.